Южноуральца задержали за причинение смертельной травмы бойцу ЧВК «Вагнер»

В Карталинском районе задержан 19-летний местный житель, подозреваемый в причинении смертельной травмы 37-летнему бойцу ЧВК «Вагнер» максиму Никитину в ходе конфликта на прошлой неделе.

Как сообщают в региональному управлении Следственного комитета, травма была нанесена в ходе конфликта, который произошел 16 сентября на улице в поселке Новокаолиновый. Подозреваемому планируется предъявить обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека. СК намерен ходатайствовать о заключении задержанного под стражу.

Как сообщали СМИ, подозреваемый – боец MMA. Потерпевший Максим Никитин участвовал в СВО в составе ЧВК «Вагнер». В августе он приехал в отпуск. В день происшествия он встречался с друзьями в баре. Когда они вышли, к одной из девушек подошел молодой человек и схватил ее за волосы. Когда Максим решил заступиться за нее, 19-летний спортсмен ударил его. Потерпевший упал и ударился головой, а 17 сентября умер в больнице.