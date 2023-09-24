Умер глава Кунашакского района Сибигатулла Аминов

Скончался глава Кунашакского района Сибагатулла Аминов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области. Губернатор Алексей Текслер выразил соболезнования в связи с внезапным уходом из жизни главы муниципалитета.

«Ценил Сибагатуллу Нурулловича как сильного, эффективного руководителя, человека, который умел держать слово. Он многое сделал для развития социальной сферы и инфраструктуры кунашакского района»,— сказал Алексей Текслер.

Сибагатулле Аминову было 69 лет. Администрацию Кунашакского района он возглавлял с 2015 года.