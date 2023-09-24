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Главный тренер «Металлурга» получил штраф за оскорбление судей на матче

Во время матча регулярного чемпионата КХЛ с участием «Металлурга» и «Северстали», который прошел в Череповце, главный тренер магнитогорцев Андрей Разин заработал малый штраф. Наставнику команды выписали двухминутное удаление за «оскорбление судей и неспортивное поведение», сообщает Чемпионат.ру. Сам момент нарушения правил камеры трансляции не зафиксировали.

Встреча «Северстали» и «Металлурга» была напряженной. Основное время завершилось со счетом 4:4, в овертайме счет не изменился, а в серии буллитов точнее были хозяева.

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