На торгах продана «Кунгурская нефтебаза» бывшего гендиректора ИК «Ермак»

Финансовый управляющий бывшего гендиректора инвестиционной компании «Ермак» Максима Шахаева сообщил о продаже на торгах актива должника – ООО «Кунгурская база». По сведениям Единого федерального реестра сведений о банкротстве (ЕФРСБ), «Кунгурская база» была продана на торгах 11 августа единственному участнику аукциона Татьяне Машьяновой за 72 млн руб.

Торги состоялись на электронной площадке «Российский аукционный дом». В состав «Кунгурской базы» входит имущество, являющееся залогом Сбербанка, оно состоит из двух земельных участков производственной базы в 8,1 тыс. и в 2,3 тыс. кв. м в Кунгуре, двух промышленных одноэтажных зданий. В сервисе kartoteka.ru не удалось найти сведений о покупателе «Кунгурской базы» с именем Татьяна Тимофеева, зарегистрированной в Перми. По данным ЕФРСБ, на торгах госпожу Тимофееву представлял ИП Тимур Латыпов. Согласно открытым данным, господин Латыпов является конкурсным управляющим.

Бывший руководитель ИК «Ермак» Максим Шахаев признан банкротом в этом году из-за долга перед Сбербанком в 156,5 млн руб. В 2008-2009 годах господин Шахаев возглавлял ИК «Ермак», которая контролируется семьей экс-депутата краевого заксобрания Андрея Агишева. Занимая должность гендиректора ИК, он одобрил приобретение компанией за 200 млн руб. 32% акций ОАО «Инвестиционный фонд “Детство-1”», что стало причиной затяжного спора Андрея Агишева и его партнера по «Ермаку» Михаила Матвеева. После ухода из «Ермака» Максим Шахаев выкупил ООО «Кунгурская база», специализирующееся на хранении и складировании продукции и зарегистрировал в Кунгуре ООО «Кунгурнефтетрейд», основным видом деятельности которого стала оптовая торговля топливом. В 2021-2022 годах «Кунгурнефтетрейд» и «Кунгурская нефтебаза» были признаны банкротами.