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На «Мотовилихе» построят два новых цеха

Инвестиционная программа развития ПАО «Мотовилихинские заводы» предусматривает строительство двух новых корпусов общей площадью 40 тыс. кв. м. как сообщает сайт правительства Пермского края, строительство должно завершиться к концу 2024 года. Также для предприятия будет закуплено 200 единиц нового оборудования.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В минувшую пятницу имущественный комплекс обанкротившегося машхолдинга приобрело АО «Ремдизель» из Набережных Челнов. Ранее эта компания входила в структуру «КамАЗа» (ГК «Ростех»), но затем была выведена в отдельное юрлицо. Собеседники «Ъ-Прикамье» полагают, что фактически «Ремдизель» остался частью корпорации. В ГК «Ростех» «Ъ-Прикамье» сообщили, что юридически «Ремдизель» не входит в структуру госкорпорации.

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