Штормовое предупреждение по чрезвычайной пожароопасности продлили на Кубани

В Краснодарском крае 24–25 сентября местами в юго-западных и в северо-восточных районах ожидается, местами в северо-западных районах края — сохранится чрезвычайная пожароопасность 5 класса. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: t.me / BogodistovAA Фото: t.me / BogodistovAA

Местами в крае, в том числе в Краснодаре и на Черноморском побережье сохранится высокая пожароопасность 4 класса.

В связи с этим спасатели рекомендуют соблюдать меры пожарной безопасности: запрещается пользоваться открытыми источниками огня вблизи сухой травы и поваленных деревьев.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по номерам: «112», «01» и

«101».

Тат Гаспарян

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