Штормовое предупреждение по чрезвычайной пожароопасности продлили на Кубани

В Краснодарском крае 24–25 сентября местами в юго-западных и в северо-восточных районах ожидается, местами в северо-западных районах края — сохранится чрезвычайная пожароопасность 5 класса. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Фото: t.me / BogodistovAA
Местами в крае, в том числе в Краснодаре и на Черноморском побережье сохранится высокая пожароопасность 4 класса.
В связи с этим спасатели рекомендуют соблюдать меры пожарной безопасности: запрещается пользоваться открытыми источниками огня вблизи сухой травы и поваленных деревьев.
В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по номерам: «112», «01» и
«101».
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