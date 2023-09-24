В Заречном пьяный водитель устроил ДТП с тремя автомобилями

В Заречном (Свердловская область) произошло ДТП, в котором пострадали три автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД. Инцидент произошел вечером 23 сентября.

По предварительной информации, водитель Ford Focus, который ехал по ул. Курчатова, потерял управление и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Toyota Auris. Впоследствии Ford отлетел в припаркованный Hyundai ix35. Люди в ДТП не пострадали.

По данным ГИБДД, водитель Ford находился в состоянии алкогольного опьянения. Результат медицинского освидетельствования показал наличие 1,4 мл/л алкоголя в крови автомобилиста. Теперь ему грозит штраф до 30 тыс. руб. и лишение водительских прав до двух лет. Автомобиль задержан, помещен на спецстоянку.

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