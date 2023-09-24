В американском штате Вирджиния произошла стрельба, пострадали пять человек

В результате стрельбы в городе Чесапик в американском штате Вирджиния пострадали пять человек, сообщает местное управление полиции. Задержать стрелявшего не удалось.

«Полицейское управление Чесапика расследует стрельбу, в результате которой пострадали пять человек. Пятеро пострадавших, четыре мальчика-подростка и один взрослый мужчина, получили огнестрельные ранения и находятся в местных больницах»,— говорится в сообщении полиции в Facebook (запрещена в РФ как экстремистская).

Как уточняет телеканал ABC, звонок о выстрелах в жилом районе Чесапика поступил в полицию после 17:00 по местному времени. Информации о подозреваемых пока нет.