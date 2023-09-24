В Букингемском дворце прошла акция противников монархии в Великобритании

Активисты антимонархического британского движения Republic провели акцию протеста в Букингемском дворце. Группа из девяти человек выстроилась в ряд, чтобы буквы на их футболках сложились в надпись «Не мой король», сообщает The Telegraph.

Republic — британское общественное движение, которое выступает за замену монархии в Великобритании парламентской республикой. Движение было запущено в 1983 году, количество членов Repunlic по состоянию на май 2023 года — 9 тыс. человек.

Предположительно, активисты прошли во дворец, купив билеты в качестве туристов. Под фотографией активистов из дворца в соцсетях Republic говорится: «Это фантастический момент для республиканцев по всей стране: группа нормальных граждан встала на защиту демократии в присвоенном монархией здании».

Исполнительный директор Republic Грэм Смит сказал The Telegraph, что нынешнего короля Англии Чарльза не почитают так, как его мать, поэтому он не является неприкасаемым монархом. По его словам, следующая акция правительства запланирована на 7 ноября на открытии парламента.

Эрдни Кагалтынов