Прокуратура Иркутской области контролирует расследование случая с ранением при задержании

Прокуратура Иркутской области сообщила в Telegram-канале, что проконтролирует расследование инцидента, в ходе которого мужчина, бегавший по улице с двумя ножами в состоянии алкогольного опьянения, был ранен при задержании и попал в реанимацию.

«Прокуратура проконтролирует установление обстоятельств инцидента в микрорайоне Луговое Иркутского района. ...При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования»,— говорится в сообщении прокуратуры.

Ведомство ссылается на местный Telegram-канал «Сводка 38», в котором более подробно описано произошедшее. По информации канала, инцидент произошел в ночь на 23 сентября в микрорайоне Луговое, мужчина перепил и вел себя неадекватно, на место прибыл наряд ППС и скорая. «Сводка 38», ссылаясь на соседей мужчины, утверждает, что он не реагировал на предупредительные выстрелы полицейских.

Эрдни Кагалтынов