«Яндекс Погода»: 24 сентября в Черноземье будет ясно, до +27°

В воскресенье погода на территории Черноземья будет преимущественно ясной, а среднесуточная температура составит от +25° до +27°, следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

Теплее всего будет в Белгороде и Курске, где ожидается ясная погода и температура воздуха прогреется до +27°. Малооблачная погода ждет жителей Орловской области, где отметка термометра достигнет +26°. В остальных регионах Черноземья 24 сентября также будет ясно: в Воронежской и Липецкой областях температура достигнет +26°, а в Тамбовской ожидается лишь на градус холоднее.

Владимир Зоркий