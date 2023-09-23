Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Яндекс Погода»: 24 сентября в Черноземье будет ясно, до +27°

В воскресенье погода на территории Черноземья будет преимущественно ясной, а среднесуточная температура составит от +25° до +27°, следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

Теплее всего будет в Белгороде и Курске, где ожидается ясная погода и температура воздуха прогреется до +27°. Малооблачная погода ждет жителей Орловской области, где отметка термометра достигнет +26°. В остальных регионах Черноземья 24 сентября также будет ясно: в Воронежской и Липецкой областях температура достигнет +26°, а в Тамбовской ожидается лишь на градус холоднее.

Владимир Зоркий

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...