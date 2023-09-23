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Коммерсантъ FM
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На учениях НАТО в Прибалтике впервые отработали действия по статье о коллективной безопасности

На учениях НАТО в Прибалтике впервые отработали действия по 5-ой статье

Во время военно-морских учений НАТО, проводившихся в прибрежных районах Латвии и Эстонии, отрабатывался сценарий 5-й статьи Североатлантического договора, согласно которой нападение на члена блока считается нападением на все страны альянса. Как сообщили в пресс-службе альянса, 5-я статья задействовалась на учениях Northern Coasts впервые.

«Крупномасштабные морские учения под руководством Германии призваны обеспечить высокий уровень оперативной совместимости и продемонстрировать боевую готовность и решимость стран—участниц сдерживать агрессию»,— говорится в пресс-релизе НАТО.

Учения Northern Coasts проходили с 11 по 22 сентября. В них было задействовано около 3200 военнослужащих, 30 кораблей и подводных лодок, до 15 самолетов из 14 стран. В учениях участвовали в том числе Германия, Франция, США, Польша, Эстония, Латвия, Литва, Дания, Финляндия, Бельгия, Канада, Швеция.

Лусине Баласян

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