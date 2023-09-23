Обозреватель “Ъ FM” Дарья Цивина рассказывает, как ресторатор, известная своей приверженностью к барным форматам, отказалась от него в пользу кухни, и что из этого вышло.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Pasta Queen Фото: Pasta Queen

Вместо «Винного базара» на Кузнецком мосту открылся новый проект Pasta Qeen от холдинга Bazar Family. На этот раз ресторатор Евгения Качалова отказалась от своего коронного барного формата в пользу кухни. Во главе концепции оказались не тихие вина, не танцы и не игристое, а паста, причем в самом расширительном ее толковании — от фузилли и тальятелли до раменов, удонов и «мак-н-чиз».

За меню отвечают бренд-шеф Евгений Насыров и шеф-повар Ольга Стекачева, впервые занявшая руководящий пост на кухне. Судя по экстравагантному ассортименту, Pasta Qeen нацелена исключительно на молодежную аудиторию. Кроме привычных «карбонара» и «аллио олио», в меню есть ярко-синие «кавателли» с соусом из горгонзолы, «букачили» с соусом чили кон карне и сметаной, пряное «ризо чиккен карри» на кокосовом молоке с хрустящим чили и арахисом и даже провокационные «пикколо дикколо» в форме фаллосов с лососем и брокколи в сливочном соусе.

Винная карта нового заведения отличается простотой и доступностью и ориентирована на российские вина, но если у гостей есть желание заказать что-нибудь поинтереснее, им предлагается «карта сомелье», состоящая из нераспроданных остатков закрывшегося «Винного базара», с возможностью интерактива. Шеф-сомелье предлагает гостям торговаться и готова сбить цену до 30% на полноценные Бордо, Риоху и Шампань. Впрочем, под синие либо фаллические макароны разумнее все же заказать базиликовый Spritz или микс из чая ройбуш, клубники и игристого.