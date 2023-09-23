Челябинская область в лидерах по ожидаемому росту зарплат за четыре года

В прогнозе Минэкономразвития РФ по среднегодовому темпу роста номинальной зарплаты (без учета инфляции) в российских регионах в 2023-2026 годах Челябинская область занимает второе место. В министерстве ожидают, что показатель на Южном Урале будет составлять +10,8%. Выше прогноз только по Кемеровской области (+11,1%), сообщает РБК.

Также в восьмерку регионов, где среднегодовой прирост, по прогнозу Минэконома, будет выше 10%, Дагестан, Забайкальский край, Мордовия, Воронежская, Ярославская и Владимирская области.

В целом по России реальная зарплата работников организаций в 2023 году увеличится на 6,2%, в 2024-2026 годах темп роста замедлится не более чем до 2,6%. Начисленная зарплата по РФ в этом году вырастет на 12,4%, до 73,4 тыс. руб., а к 2026 году достигнет 91,7 тыс.