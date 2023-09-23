В Челябинской области за три года удвоилась доля людей с ожирением

Ожирением в Челябинской области страдают 15,6% жителей. Ежегодно этот показатель увеличивается. Так, в 2020 году он составлял 7,2%, в 2021-м – 10,2%, в 2022-м – 12,2%. Такие данные минздрава Челябинской области привела в телеграм-канале первый заместитель губернатора Ирина Гехт.

Замглавы региона добавила, что неблагоприятная ситуация складывается по детям: три года назад было выявлено 2630 детей и 678 подростков с ожирением, а в прошлом году уже 3692 ребенка и 867 подростков.

«Сегодня модно говорить об осознанном поведении в разных сферах жизни, и мне бы хотелось, чтобы как можно больше людей осознанно взглянули на свой рацион, — отмечает Ирина Гехт. — Ведь здоровый образ жизни начинается с решения, которое однажды принимает каждый из нас».