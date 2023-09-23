В пяти муниципалитетах Удмуртии начался отопительный сезон

В Ижевске, Глазове, Воткинском, Дебесском и Сюмсинском районах стартовал отопительный период, сообщила пресс-служба правительства Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В районах сейчас ведутся работы по заполнению системы теплоснабжения, чтобы при наступлении холодов тепло оперативно поступило в социальные объекты, а затем в жилые дома. В Ижевске, в котором теплый сезон стартовал 15 сентября, отопление уже подано нескольким социальным учреждениям. В Воткинске, Шарканском и Якшур-Бодьинском районах отопительный период начнется 25 сентября.

В остальных муниципалитетах Удмуртии в настоящее время продолжается оформление и получение необходимой документации о готовности к сезону отопления. Процесс входа в отопительный период всегда поэтапный. В каждом населенном пункте действует свой план-график запуска отопления.

В правительстве отмечают, что готовность Удмуртии к зиме можно оценить на уровне более 97%. На 100% к холодам готовы Киясовский, Шарканский, Увинский, Сарапульский и Игринский районы. Среди городов республики максимально подготовлен к зиме Ижевск - на 97,3%.