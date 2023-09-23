Фонд поддержки Пермской оперы сменил руководителя

В эндаумент-фонде поддержки Пермского театра оперы и балета сменился руководитель. По данным «СПАРК-Интерфакс», с 22 сентября исполнительным директором фонда является руководитель отдела театра по работе с партнерами Наталия Атаманова. Предыдущий руководитель, директор по развитию Пермской оперы Юлия Козлова перешла в управляющий совет фонда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: соцсети Натальи Атамановой Фото: соцсети Натальи Атамановой

Фонд поддержки Пермского театра оперы и балета был создан в Перми в 2021 году. Согласно «СПАРК-Интерфакс», за 2021 год в фонд поступило 13,5 млн руб., за 2022 год — 4,4 млн руб.