В Тюмени полиция изъяла около 7 тыс. бутылок нелегального алкоголя

В Тюмени полиция задержала мужчину, подозреваемого в попытке сбыта 5 тыс. литров нелегальной алкогольной продукции. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

По данным силовиков, мужчина хранил алкоголь на территории одного из промышленных районов. Оперативники изъяли около 7 тыс. бутылок водки и коньяка, на которых были наклеены этикетки популярных производителей. Общая стоимость продукции составила около 1,1 млн руб.

В отношении тюменца возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки в особо крупном размере). Ему грозит до шести лет лишения свободы.

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