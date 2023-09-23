Депутату заксобрания не удалось отправить в колонию своего бывшего помощника

Пермский краевой суд вчера отказался изменить приговор пермскому бизнесмену Артуру Васильеву, сообщает «РБК-Пермь». В июне Ленинский райсуд Перми признал господина Васильева виновным в мошенничестве на сумму более 788,1 млн руб. в отношении имущества ГК «РИАЛ» депутата заксобрания Юрия Борисовца и приговорил его к шести годам лишения свободы условно и штрафу 500 тыс. руб.

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Юрий Борисовец, а также ООО «МегаСтройПроект» и ООО «ПермГрадСтрой» из его группы компаний «РИАЛ» потребовали замены условного срока на реальный. Однако краевая инстанция отказала потерпевшим.

Напомним, первая инстанция согласилась с версией следствия, что 2012 году по инициативе руководства ГК «РИАЛ» на господина Васильева номинально были оформлены земли бывшего конезавода №9, которые группа выкупила на торгах. В итоге Артур Васильев сначала формально продал их другому сотруднику группы компаний, а в 2019 году, желая завладеть имуществом, через суд «развернул» сделку. Сам Артур Васильев с обвинением не согласился, настаивая в ходе предварительного следствия, что он и господин Борисовец были равноправными партнерами. По утверждению господина Васильева, участки он выкупил за собственные средства и является их законным владельцем, а само уголовное дело считает заказным.