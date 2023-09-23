«Парма» тратит на зарплату игрокам меньше всех в лиге

Единая лига ВТБ обнародовала бюджеты российских участников турнира в сезоне-2022/23. Впервые с 2014 год лидером по расходам оказался не ЦСКА (2, 142 млрд руб.), а питерский «Зенит» (2, 186 млрд руб.). Серьезно оторвались по расходам от других клубов «Локомотив-Кубань» и УНИКС (1, 366 и 1, 201 млрд руб. соответственно)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: страница БК Парма В Контакте Фото: страница БК Парма В Контакте

У БК «Парма» (Пермь) седьмое место (357 млн руб.) Пермяков опережают БК «Самара» (540 млн руб.) и нижегородский «Пари НН» (454 млн руб.) Меньше пермяков тратили столичный МБА (277 млн руб.), красноярский «Енисей» (276 млн руб), саратовский «Автодор» (199 млн руб.)

Имея седьмой бюджет в лиге, прошлый сезон «Парма» закончила на седьмом месте в турнирной таблице, что позволило ей выйти в плей-офф.

А вот по тратам на зарплаты пермский клуб оказался на последнем – десятом месте - 83,1 млн руб. Например, у ЦСКА этот показатель в десять раз больше – 868 млн руб.

«Парма» занимает пятое место по билетной выручке. Всего за сезон в казну клуба поступило 16,3 млн руб. Впереди пермяков только команды первой четвертки.

Что касается аренды игрового поля, то лидер ЦСКА в минувшем сезоне заплатил 86 млн руб. У «Пармы» расходы в два раза меньше – 47 млн руб. «Зенит» заплатил 47,5 млн, а остальные — сильно меньше.

Напомним, что сезон в Единой Лиге ВТБ стартует 30 сентября. «Парма» свой первый матч проведет на выезде 6 октября с БК «Локомотив-Кубань».