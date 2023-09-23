На трассе в Свердловской области пьяный водитель устроил массовое ДТП

На трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов пьяный водитель устроил массовое ДТП, в результате которого пострадали три человека. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области. Инцидент произошел в ночь на 23 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба УГИБДД по Свердловской области Фото: Пресс-служба УГИБДД по Свердловской области

По предварительной информации, 51-летний водитель Hyundai Getz, который ехал в сторону Нижнего Тагила, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилями «ГАЗ» и Renault Logan.

После столкновения Renault съехал с дороги и опрокинулся. В результате аварии пострадали трое пассажиры иномарки. Медики оказали им необходимую помощь на месте ДТП и отпустили домой.

В ГИБДД сообщили, что водитель Hyundai Getz — житель Нижнего Тагила. У него имелись характерные признаки алкогольного опьянения, а от прохождения процедуры освидетельствования он отказался. В отношении мужчины составили протокол по ч.1. ст.12.26 КоАП РФ, а его автомобиль задержали.

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