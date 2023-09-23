Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Днепропетровске поврежден объект критической инфраструктуры

Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил, что в результате атаки БПЛА был поврежден объект критической инфраструктуры в Днепропетровске. Пострадавших нет.

По его словам, в Марганце в Никопольском районе области были повреждены пять хозяйственных построек и газопровод. Также повреждения получили 10 частных домов. В одном из них загорелась крыша, пожар потушили.

Сегодня, 23 сентября, ночью воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Харьковской и Полтавской областях Украины. 4 августа в Никополе Днепропетровской области из-за обстрела были повреждены линии электропередач. В конце месяца во Львовской и Днепропетровской областях возникли неполадки с электроэнергией, без света оставались более 300 тыс. человек.

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...