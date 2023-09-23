В Днепропетровске поврежден объект критической инфраструктуры

Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил, что в результате атаки БПЛА был поврежден объект критической инфраструктуры в Днепропетровске. Пострадавших нет.

По его словам, в Марганце в Никопольском районе области были повреждены пять хозяйственных построек и газопровод. Также повреждения получили 10 частных домов. В одном из них загорелась крыша, пожар потушили.

Сегодня, 23 сентября, ночью воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Харьковской и Полтавской областях Украины. 4 августа в Никополе Днепропетровской области из-за обстрела были повреждены линии электропередач. В конце месяца во Львовской и Днепропетровской областях возникли неполадки с электроэнергией, без света оставались более 300 тыс. человек.

Лаура Кеффер