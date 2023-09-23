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Коммерсантъ FM
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Ключевые особенности разных версий Android OS

ВерсияНазваниеДата выпускаОсобенности
1.0нет23.09.2008Первая демонстративная версия, появился магазин приложений Android Market.
1.1Petit Four09.02.2009Добавлены кнопки «Show» и «Hide» в меню вызова, поддержка сохранения вложений из MMS, а также функция Voiceover (озвучивание текста на экране).
1.5Cupcake27.04.2009Появились поддержка виджетов и папок на рабочем столе, возможность записи и воспроизведения видео в MPEG-4 и 3GP.
1.6Donut15.09.2009Интегрирован интерфейс для работы с фото-, видеокамерой и галереей снимков, позволяющий легко переключаться между режимом фото и видео, в галерее появилась возможность выделять сразу несколько объектов для удаления. Добавилась обновлённая функция поиска, позволяющая вести поиск среди закладок, истории, контактов, а также в интернете.
2.0 - 2.1Eclair26.10.2009Стало возможно узнавать информацию о пробках, прокладывать маршруты и пользоваться голосовой навигацией, а также появилась возможность устанавливать живые обои.
2.2 - 2.2.3Froyo20.05.2010Добавлены функция голосового управления и возможность создавать точку доступа Wi-Fi.
2.3 - 2.3.7Gingerbread06.12.2010Стало проще создавать игры для системы, а также появилась функция NFC (возможность мгновенной передачи информации с одного устройства на другое — например, стало возможно оплачивать покупки с помощью смартфона).
3.0 - 3.2.6Honeycomb22.02.2011Появилась поддержка многоядерных процессоров, была улучшена поддержка планшетов.
4.0 - 4.0.4Ice Cream Sandwich18.10.2011Появилась возможность контролировать расход интернет-трафика, были добавлены папки приложений и раздел «избранное», также появилась возможность менять размер виджетов.
4.1 - 4.3.1Jelly Bean09.07.2012Стало возможно использовать несколько аккаунтов, уведомления стали более интерактивными, их можно было раскрывать, не открывая приложение, появился виртуальный помощник Google Now.
4.4 - 4.4.4KitKat31.10.2013Появилась возможность управлять устройством с помощью функции «Оk, Google», а также появился режим комфортного просмотра, когда скрывались верхняя и нижняя панели во время чтения, просмотра фотографий или фильмов.
5.0 - 5.1.1Lollipop12.11.2014Система полностью сменила дизайн и стала доступна для разных платформ — от часов и планшетов до телевизоров и автомобилей.
6.0 - 6.0.1Marshmallow05.10.2015Стало возможно экономить заряд батареи для самых важных задач, а также контролировать доступ приложений к личным данным.
7.0 - 7.1.2Nougat22.08.2016Появилась возможность использовать новые смайлики и быстро переключаться между разными языками, также стало возможно работать одновременно с двумя приложениями.
8.0 - 8.1.Oreo21.08.2017Стало возможно распознавать экранные жесты — например, чтобы открыть календарь, теперь достаточно изобразить букву «С», обновилась система безопасности.
9.0Pie06.08.2018Появилась адаптивная батарея, распознающая, какими приложениями пользуются чаще всего, и распределяющая заряд прежде всего между ними. Также система начала предугадывать действия пользователя для более быстрого взаимодействия — например, при подключении наушников автоматически откроется предыдущий прослушанный плейлист.
10Queen Cake3.9.2019Появилась функция Live Caption, автоматически преобразующая в субтитры речь на видео. Появились возможность включить режим «темной темы», а также дополнительные жесты для навигации на смартфоне: теперь с их помощью можно вернуться назад, открыть домашний экран и плавно перемещаться между приложениями. Был добавлен Focus Mode — специальный режим, блокирующий все приложения, отвлекающие от работы.
11Red Velvet Cake8.9.2020Главным нововведением стал перенос всех чатов из мессенджеров в отдельный раздел, чтобы они не потерялись среди других уведомлений. Теперь можно записывать происходящее на экране, в том числе со звуком. Упростилось переключение между наушниками и колонкой. Всеми «умными» устройствами теперь можно управлять из одного раздела. Появилась возможность предоставить одноразовый доступ приложений к камере, микрофону и местоположению.
12-12.1Snow Cone4.10.2021ОС претерпела крупнейший редизайн в истории, в результате чего увеличились размеры почти всех элементов на экране. Панель «Быстрые настройки» была перестроена и теперь включает в себя доступ к кошельку Google Pay и управлению умным домом Home Controls. При удерживании кнопки питания включается виртуальный ассистент, который может по команде пользователя начать телефонный звонок, открыть приложения, найти информацию в интернете и зачитать ее.
13Tiramisu15.08.2022В новой ОС пользователи получили возможность ограничить доступ приложений к разным типам медиафайлов (изображениям, видео или аудио), запретить отдельным приложениям показывать уведомления. В ОС добавили новые средства API для воспроизведения аудио, также обновили инструменты управления ключами шифрования.
14Upside Down Cake8.10.2023ОС получит поддержку 10-битного расширенного динамического диапазона и новые настройки ночного режима для камер. Появятся улучшенное масштабирование и обновленное приложение Health Connect, поддержка аудио через проводные USB-гарнитуры, функция обратной связи с разработчиками приложений.

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