Ключевые особенности разных версий Android OS

|Версия
|Название
|Дата выпуска
|Особенности
|1.0
|нет
|23.09.2008
|Первая демонстративная версия, появился магазин приложений Android Market.
|1.1
|Petit Four
|09.02.2009
|Добавлены кнопки «Show» и «Hide» в меню вызова, поддержка сохранения вложений из MMS, а также функция Voiceover (озвучивание текста на экране).
|1.5
|Cupcake
|27.04.2009
|Появились поддержка виджетов и папок на рабочем столе, возможность записи и воспроизведения видео в MPEG-4 и 3GP.
|1.6
|Donut
|15.09.2009
|Интегрирован интерфейс для работы с фото-, видеокамерой и галереей снимков, позволяющий легко переключаться между режимом фото и видео, в галерее появилась возможность выделять сразу несколько объектов для удаления. Добавилась обновлённая функция поиска, позволяющая вести поиск среди закладок, истории, контактов, а также в интернете.
|2.0 - 2.1
|Eclair
|26.10.2009
|Стало возможно узнавать информацию о пробках, прокладывать маршруты и пользоваться голосовой навигацией, а также появилась возможность устанавливать живые обои.
|2.2 - 2.2.3
|Froyo
|20.05.2010
|Добавлены функция голосового управления и возможность создавать точку доступа Wi-Fi.
|2.3 - 2.3.7
|Gingerbread
|06.12.2010
|Стало проще создавать игры для системы, а также появилась функция NFC (возможность мгновенной передачи информации с одного устройства на другое — например, стало возможно оплачивать покупки с помощью смартфона).
|3.0 - 3.2.6
|Honeycomb
|22.02.2011
|Появилась поддержка многоядерных процессоров, была улучшена поддержка планшетов.
|4.0 - 4.0.4
|Ice Cream Sandwich
|18.10.2011
|Появилась возможность контролировать расход интернет-трафика, были добавлены папки приложений и раздел «избранное», также появилась возможность менять размер виджетов.
|4.1 - 4.3.1
|Jelly Bean
|09.07.2012
|Стало возможно использовать несколько аккаунтов, уведомления стали более интерактивными, их можно было раскрывать, не открывая приложение, появился виртуальный помощник Google Now.
|4.4 - 4.4.4
|KitKat
|31.10.2013
|Появилась возможность управлять устройством с помощью функции «Оk, Google», а также появился режим комфортного просмотра, когда скрывались верхняя и нижняя панели во время чтения, просмотра фотографий или фильмов.
|5.0 - 5.1.1
|Lollipop
|12.11.2014
|Система полностью сменила дизайн и стала доступна для разных платформ — от часов и планшетов до телевизоров и автомобилей.
|6.0 - 6.0.1
|Marshmallow
|05.10.2015
|Стало возможно экономить заряд батареи для самых важных задач, а также контролировать доступ приложений к личным данным.
|7.0 - 7.1.2
|Nougat
|22.08.2016
|Появилась возможность использовать новые смайлики и быстро переключаться между разными языками, также стало возможно работать одновременно с двумя приложениями.
|8.0 - 8.1.
|Oreo
|21.08.2017
|Стало возможно распознавать экранные жесты — например, чтобы открыть календарь, теперь достаточно изобразить букву «С», обновилась система безопасности.
|9.0
|Pie
|06.08.2018
|Появилась адаптивная батарея, распознающая, какими приложениями пользуются чаще всего, и распределяющая заряд прежде всего между ними. Также система начала предугадывать действия пользователя для более быстрого взаимодействия — например, при подключении наушников автоматически откроется предыдущий прослушанный плейлист.
|10
|Queen Cake
|3.9.2019
|Появилась функция Live Caption, автоматически преобразующая в субтитры речь на видео. Появились возможность включить режим «темной темы», а также дополнительные жесты для навигации на смартфоне: теперь с их помощью можно вернуться назад, открыть домашний экран и плавно перемещаться между приложениями. Был добавлен Focus Mode — специальный режим, блокирующий все приложения, отвлекающие от работы.
|11
|Red Velvet Cake
|8.9.2020
|Главным нововведением стал перенос всех чатов из мессенджеров в отдельный раздел, чтобы они не потерялись среди других уведомлений. Теперь можно записывать происходящее на экране, в том числе со звуком. Упростилось переключение между наушниками и колонкой. Всеми «умными» устройствами теперь можно управлять из одного раздела. Появилась возможность предоставить одноразовый доступ приложений к камере, микрофону и местоположению.
|12-12.1
|Snow Cone
|4.10.2021
|ОС претерпела крупнейший редизайн в истории, в результате чего увеличились размеры почти всех элементов на экране. Панель «Быстрые настройки» была перестроена и теперь включает в себя доступ к кошельку Google Pay и управлению умным домом Home Controls. При удерживании кнопки питания включается виртуальный ассистент, который может по команде пользователя начать телефонный звонок, открыть приложения, найти информацию в интернете и зачитать ее.
|13
|Tiramisu
|15.08.2022
|В новой ОС пользователи получили возможность ограничить доступ приложений к разным типам медиафайлов (изображениям, видео или аудио), запретить отдельным приложениям показывать уведомления. В ОС добавили новые средства API для воспроизведения аудио, также обновили инструменты управления ключами шифрования.
|14
|Upside Down Cake
|8.10.2023
|ОС получит поддержку 10-битного расширенного динамического диапазона и новые настройки ночного режима для камер. Появятся улучшенное масштабирование и обновленное приложение Health Connect, поддержка аудио через проводные USB-гарнитуры, функция обратной связи с разработчиками приложений.