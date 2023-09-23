«Это приведет к затягиванию судебного процесса»

Минюст подготовил проект распоряжения правительства, которым предполагается разрешить проводить экспертизы по делам о самостроях только государственным судебно-экспертные организациям. Документ опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов. По мнению авторов инициативы, на практике граждане или организации, понимая, что самострой подлежит сносу, ходатайствуют о назначении экспертизы в негосударственные экспертные организации, которые изготавливают заключениия о соответетствии самостроев нормам, а на основании эти актов суды узаконивают объекты. Документ комментирует эксперт краснодарской юридической фирмы «Векави Групп» Виктория Ошуева.



«Тема самостроев и экспертиз по ним более чем актуальна для Краснодарского края, где строительство ведется крайне активно. В городе есть целый юридико-исторический “памятник” этой проблеме под названием Музыкальный микрорайон. Подавляющее количество объектов там являлись самостроями и были узаконены, в том числе и на основании подобных экспертиз.

Самовольная постройка — это строение, возведенное на земельном участке, не предоставленном в установленном порядке, или на земельном участке, разрешенное использование которого не допускает строительства на нем данного объекта, либо возведенное без получения разрешений или с нарушением градостроительных и строительных норм и правил.

По делам о самостроях основным доказательством и основанием для сохранения самовольной постройки является заключение эксперта. Представленные поправки Минюста ориентированы на исключение возможности предоставления в суд по гражданским делам, связанным с самовольным строительством, “договорного” экспертного заключения. Однако, принимая во внимание, что данная категория дел весьма распространена и занимает не последнее место по количеству рассмотрений в судах, при реализации вносимого на общественное обсуждение проекта в правоприменительной практике могут возникнуть проблемы.

В частности, это касается того факта, что монополизация проведения судебной экспертизы по делам о самовольном строительстве государственными судебно-экспертными организациями приведет к увеличению нагрузки на государственных судебных экспертов, и, как следствие, к затягиванию судебного процесса.

Также, резкий рост количества проводимых экспертиз в дальнейшем может привести к необходимости расширения кадровых ресурсов в таких организациях. В свою очередь, беря во внимание требования, установленные к квалификации государственных судебных экспертов, существует риск нехватки специалистов.

Хотя, в целом, намерение государства осуществить контроль за проведением таких экспертиз понятно и разумно, так как самовольное строительство остается в нашей стране распространенным и может нести в себе угрозу жизни и здоровья граждан».

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