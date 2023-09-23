В Казани у автомобиля Ford Transit взорвался двигатель

В промзоне Казани – напротив дома №48 на ул. Даурская взорвался двигатель Ford Transit.

Как сообщило управление МЧС по Татарстану, сообщение спасателям поступило в 23:08. На место выехали подразделения пожарной охраны.

По прибытии выяснилось, что из-за неисправности двигателя автомобиля Ford Transit «произошла вспышка, дальнейшего горения не последовало». В результате у автомобиля были повреждены капот и фара. Пострадавших нет, заверили в МЧС

«В 23:23 подразделениям пожарной охраны дан отбой»,— сообщило ведомство.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"