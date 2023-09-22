В Баку умерла актриса Алагез Салахова

Советская актриса Алагез Салахова умерла на 71-м году жизни в Баку, сообщило Министерство культуры Азербайджана. Ее сын Дан Султанов написал в Facebook (принадлежит экстремистской и запрещенной в РФ Meta), что на протяжении шести месяцев она проходила лечение в больнице.

Актриса умерла ночью 20 сентября. Вчера, 21 сентября, в мечети Тезепир в столице Азербайджана состоялась церемония прощания. Ее похоронили на Ясамальском кладбище.

Алагез Салахова — дочь народного художника Азербайджана Таира Салахова и вторая супруга российского актера Константина Райкина. Ее актерским дебютом стала роль Севиль в фильме «Юбилей Данте» в 1978 году. Также она играла в картинах «Перед закрытой дверью», «Другая жизнь» и «Смысл жизни».