Группа «Эталон» договорилась с УрФУ содействовать студентам в трудоустройстве

Трехстороннее соглашение о сотрудничестве УрФУ, Группы «Эталон» и благотворительного фонда «Система» было подписано 22 сентября в рамках социокультурного фестиваля «Система Фест», сообщили в пресс-службе проекта.

Взаимодействие вуза, компании и фонда направлено на повышение эффективности трудоустройства студентов и выпускников вуза. По словам вице-президента Группы «Эталон» по Свердловской области Андрея Ермишкина, компания организует гостевые лекции, воркшопы, ярмарки вакансий, предоставляет студентам возможность проходить стажировки и производственные практики.

В рамках фестиваля «Система Фест» 22 сентября на площадках УрФУ и УрГЭУ прошли открытые диалоги, карьерные встречи с сотрудниками компании, отраслевые лекции от профессионалов, презентация возможностей проекта «Лифт в будущее».

Фестиваль «Система Фест» регулярно проводит профориентационные мероприятия. Благотворительный фонд «Система» организует его в разных регионах с 2016 года. 23 и 24 сентября в рамках фестиваля в районе Солнечный пройдет спортивно-экологический праздник с масштабной высадкой деревьев в пригороде Екатеринбурга.

Благотворительный фонд «Система» создан в 2004 году как оператор социальной деятельности Группы АФК «Система». Компания имеет долю в девелоперской группе «Эталон». В 2021 году корпорация увеличила свой пакет почти до 30%, став крупнейшим акционером застройщика. В 2019 году «Эталон» вошел в рейтинг 50 лучших работодателей России по версии Forbes, став единственной девелоперской и строительной компанией в списке.

Ева Коршунова

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