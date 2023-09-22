Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На Кубани до 13 октября ввели запрет на посещение лесов

В Краснодарском крае в связи с участившимися случаями возникновения лесных пожаров снова вводят запрет на посещение лесов. Он будет действовать с 23 сентября по 13 октября. Соответствующий приказ опубликовало министерство природных ресурсов Краснодарского края.

Фото: perfectstock.ru

Фото: perfectstock.ru

В период действия ограничений людям запрещается находиться в лесах и въезжать на их территорию. Исключения вводятся для лиц, охраняющих леса от пожаров и использующих леса на основании договоров аренды лесных участков, и их транспортных средств.

За нарушение запрета в соответствии со ст. 8.32 КоАП РФ граждан могут оштрафовать на 15–60 тыс. руб., должностных лиц — на 30–110 тыс. руб., юрлиц — от 60 тыс. до 2 млн руб. В случае уничтожения или повреждения лесных насаждений грозит штраф от 200 тыс. руб., в случае поджога виновник может получить до 10 лет лишения свободы.

Татьяна Ручкина

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...