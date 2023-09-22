В Краснодаре на улице Ставропольской на неделю отключат горячую воду

С 25 сентября до 2 октября от улицы Степана Разина до Ставропольской отключат теплоснабжение для переключения теплосети на основную линию после завершения реконструкции по направлению «ТЭЦ — Центр города». Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Реконструкция участка теплосети началась 12 мая. За это время обновили 1,5 км магистрали. Работы проводили в рамках инвестпрограммы. Всего по направлению «ТЭЦ — Центр города» с 2018 по 2021 годы заменили 3,8 км магистрали.

До 1 октября также будет проводиться реконструкция сетей на участках улиц КИМ и Линейной. После ее завершения дороги восстановят. Также здесь выполнят благоустройство прилегающих территорий.

Татьяна Ручкина

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