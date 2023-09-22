Казанский метрополитен выпустил жетоны с новым логотипом за 10 млн рублей

МУП «Метроэлектротранс» ввел в оборот новые жетоны для оплаты проезда в казанском метрополитене с новым логотипом на реверсе. Об этом сообщила компания.

«Эта процедура происходит в плановом порядке в связи с тем, что количество жетонов предыдущей партии снизилось до минимума»,— пояснило МУП. «Отток жетонов» на предприятии объяснили тем, что «они уходят в качестве сувениров».

На выпуск 200 тыс. жетонов «Метроэлектротранс» потратил 10 млн руб., следует из данных сайта госзакупок. Таких образом, себестоимость каждого жетона составила 50 руб.

МУП в июле объявило о запуске нового логотипа и фирменного стиля, сообщив, что в их разработке «помогала одна из ведущих в столице Татарстана компаний». «Фирменный стиль будет нанесен на весь электрический транспорт предприятия, форменную одежду и спецодежду сотрудников, спецтехнику и автотранспорт, казанский метрополитен, жетоны и многое другое. Процесс обновления будет постепенным»,— сообщало предприятие.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"