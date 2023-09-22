На свердловских трассах появится 18 придорожных кафе, сервисов и гостиниц

В ближайшее время на дорогах Свердловской области появится 18 объектов дорожного сервиса, сообщили на сайте правительства региона.

Алгоритм действий по строительству объектов дорожного сервиса разработало областное министерство транспорта и дорожного хозяйства, чтобы поддержать инвесторов, желающих открыть кафе или заправку на региональной трассе.

Алгоритм включает сроки и перечень необходимых документов для строительства и ввода в эксплуатацию объекта. Кроме того, в нем указаны интернет-источники с информацией о владельце автомобильной дороги для подачи заявления на строительство.

По словам министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василия Старкова, в регионе зарегистрировано 447 объектов дорожного сервиса, пять из них ввели в этом году.

Кроме того, разработан проект придорожного комплекса в Богдановиче. Парковочная зона для транзитного транспорта, автосервис, автомойка, кафе и небольшие гостевые дома будут расположены рядом с новым путепроводом над Транссибом, движение по которому открылось в сентябре.

Ева Коршунова

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