В Новороссийске закроют проезд на Портовой из-за ремонта железнодорожного пути

23 сентября в Новороссийске по улице Портовой будет приостановлено движение автотранспорта в связи с ремонтом железнодорожного пути. Об этом сообщает пресс-служба ПАО «НМТП».

Улицу перекроют от здания «Клуба портовиков» (ул. Портовая, 16) до здания АО «Флот НМТП» (ул. Портовая, 14). Со стороны ул. Мира можно будет доехать до въездных ворот АО «Флот НМТП». Движение со стороны ул. Ревельской будет открыто до въездных ворот ПАО «НМТП» в районе «Клуба портовиков».

Ограничения на проезд будут действовать с 7 до 19 часов.

Георгий Ефименко

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