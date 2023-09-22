«Неометрия» подарила Краснодару самую большую граффити-открытку на День города

В Краснодаре в День города торжественно открыли граффити с поздравительной открыткой, иллюстрирующей изменения в городском облике за последние десятилетия. Идея создания мурала, появившегося на торце дома по адресу ул. Ставропольская, 129, принадлежит федеральному девелоперу «Неометрия».

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«Любовь к городу, к своей улице и дому – это то, с чего начинаются все благие начинания, которые делают нашу жизнь лучше. 230 лет – это большой отрезок истории, это время стремительного движения и развития. Краснодар сегодня – это динамично растущий и развивающийся миллионник, привлекающий людей со всей России. Конечно, отразить масштаб всех этих изменений и пройденного пути невозможно. Поэтому мы решили изобразить жизнь поколения горожан, которое выросло и строит современный Краснодар», – отметила генеральный директор федерального девелопера «Неометрия» Марина Черненко.

Над созданием мурала работал краснодарский граффити-художник Роман Филиппов. Изображение наносилось на здание несколько дней, и эта работа вызвала активное обсуждение в соцсетях. Горожане пытались понять, какой рисунок появится на одной из главных улиц Краснодара.

Церемония открытия стала настоящим праздником: собравшиеся на мероприятие горожане общались между собой, задавали вопросы художнику, участвовали в викторине, где демонстрировали свои знания истории краевой столицы, и в итоге получили сувениры и подарки от «Неометрии». Жителям понравился вложенный в картину посыл: «Любимый город растёт и становится лучше».

Справка о компании: Федеральный девелопер «Неометрия» входит в список системообразующих предприятий Краснодарского края. Осуществляет комплексную деятельность от подбора земельных участков до эксплуатации готовых объектов. Компания работает на рынке Южного федерального округа с 2010 года, специализируется на комплексном развитии территорий и возведении объектов недвижимости от комфорт-класса до премиум-сегмента. В настоящий момент компания занимает одно из лидирующих мест по объему строящегося жилья в Сочи и Новороссийске и входит в рейтинг крупнейших застройщиков Южного федерального округа и России по версии ЕРЗ.РФ.

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