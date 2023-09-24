Обозреватель “Ъ FM” Дарья Цивина рассказывает о том, какие решения для интерьера и кухни выбрали создатели нового проекта.

Неожиданно крепкий и уверенный проект начинающего ресторатора Софьи Меладзе расположился в «Золотой миле» в Пожарском переулке и обладает всеми атрибутами респектабельного буржуазного заведения с изящным меню и интерьером.

Называется Omela в честь одноименного растения, которое украшает восстановленный фасад доходного дома 1903 года постройки, в котором расположилось новое заведение.

Интерьер выполнен в оливково-бежево-белых пастельных тонах. И, что совсем необычно, этой деликатной палитре полностью вторит меню, в котором преобладают те же пастельные тона как в колористике блюд, так и во вкусе.

Шеф-повар Владислав Породня очень бережно обращается с продуктом и хорошо работает с подачами, умело избегая всего лишнего и избыточного. Так лаконично, уверено и эффектно в фирменной бело-зеленой гамме подаются белоснежное карпаччо из масляной рыбы с юдзу и укропом, респектабельный авторский «нисуаз» с мясом краба, воздушный зеленый салат с мятой, цуккини и сыром пекорино, деликатесный лук-порей с боттаргой и соусом беарнез и нежнейшая угольная рыба с зеленым горошком и освежающим фенхелем.

На десерт обязательно надо пробовать лимонную «бабу», щедро пропитанную лимончелло собственного приготовления. Также стоит обратить внимание на изящное и нестандартное меню завтраков, где представлены рийет из трески с редисом и эстрагоном, хашбраун с пастрами, маринованным огурцом и яйцом пашот и зеленая шакшука с ягненком.