В Краснодаре открыли первую инклюзивную площадку за 100 млн рублей

В Краснодаре в городском саду «Карасунский» к 230-летию города открыли первую инклюзивную площадку для взрослых и детей. Инвестиции в ее строительство составили более 100 млн руб. Строительством занимались федеральный девелопер «Точно» и благотворительный фонд «Точно Добро», сообщает пресс-служба компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГК «Точно» Фото: ГК «Точно»

Площадка занимает около 4 тыс. кв. м. По всей ее площади установлена система круглосуточного видеонаблюдения. На площадке создали зоны активности для разных возрастов и адаптировали их для людей с ограниченными возможностями здоровья. Двухуровневая площадка оборудована большим пандусом. На ней установлены дизайнерские качели с подсветкой. Вся территория разделена на детскую игровую и спортивную зоны.

Игровая зона включает в себя тактильные элементы, три бизиборда, музыкальное оборудование, доску для рисования, песочницу с двумя горками и качели-гнезда с ударопоглощающим покрытием. Зона для активных игр покрыта специальной морской галькой, которая поглощает удары и не оставляет пыль.

Спортивная зона предназначена для юных и взрослых людей. Там установлено спортивное оборудование как для людей с инвалидностью, так и тренажеры для совместного использования с дополнительными снарядами: штанги, мячи, боксерские груши, кольца. Все уличные тренажеры имеют международный сертификат безопасности и оснащены видеоинструкцией для занятий.

«Мы использовали лучшие мировые практики, чтобы дети и взрослые люди могли свободно заниматься спортом, общаться и не чувствовать себя ограниченными. Если и другие бизнесмены поддержат инициативу и будут создавать подобные пространства, это станет существенным вкладом в развитие нашего города, региона и в целом страны»,— отметил гендиректор ГК «Точно» Николай Амосов.

Татьяна Ручкина

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