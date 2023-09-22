В Ростове сформируют команды гражданской обороны на муниципальных предприятих

В Ростове-на-Дону на базе городских предприятий будут организованы нештатные формирования для мероприятий по обеспечению гражданской обороны в случае чрезвычайных ситуаций. Проект соответствующего постановления опубликован на сайте администрации донской столицы.

Согласно документу, нештатные формирования будут учреждены на 15 городских предприятиях. Звенья подвоза воды и команды для перевозки грузов будут организованы на МУ многоотраслевое производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Ворошиловского района, МУП «Комбинат благоустройства Железнодорожного района Ростова-на-Дону», АО «Коммунальщик Дона».

Команда для перевозки населения, станция специальной обработки транспорта, подвижная ремонтно-восстановительная группа по ремонту автомобильной техники будет создана на МУП «Ростовпассажиртранс» и в «Ростовской транспортной компании».

На МУП «Ростгорсвет», АО «Ростовводоканал», ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» и АО «Теплокоммунэнерго» будут созданы аварийно-технический команды для работы на объектах коммунальной инфраструктуры.

Два пункта общественного питания в случае ЧС будут организованы на базе МУП «Столовая № 1 города Ростова-на-Дону» и на муниципальном унитарном предпряитиии по обеспечению школьного и студенческого питания города Ростова-на-Дону. ООО «Хладокомбинат № 3» создаст подвижный пункт продовольственного снабжения.

МУП «Специализированных коммунальных услуг» в случае чрезвыйчаных ситуаций организует команду захоронения. Служба дорожно-мостового обеспечения мероприятий по гражданской обороне города Ростова-на-Дону сформирует команду по ремонту и восстановлению дорог и мостов.

Аналогичное постановление о распределении обязанностей по гражданской обороне между городскими предприятиями в случае ЧС от 2016 года признано утратившим силу.

Анастасия Назарова