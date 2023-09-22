Губернатор Кубани поручил создать карту по решению проблемы энергодефицита

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил в течение месяца создать дорожную карту для решения проблемы энергодефицита в регионе. Задача была поставлена на совещании по подготовке электросетевого комплекса к предстоящему сезону, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

В работе над проектом примут участие сетевые компании, министерство ТЭК и ЖКХ Кубани, администрации городов и районов края. «Это стратегический для края документ, из-за отсутствия которого страдает развитие всех сфер жизни края, в том числе экономики»,— отметил Вениамин Кондратьев.

Из-за постоянного роста количества потребителей электроэнергии мощностей не хватает. Сейчас в крае работают 40 сетевых организаций, которые уже завершают подготовку к осенне-зимнему сезону. Однако рост энергопотребления вдвое превышает среднероссийские показатели.

Профильный комитет подсчитал, что только в Краснодаре необходимо построить 14 новых подстанций. Главной проблемой остается отсутствие земельных участков, оформленных для возведения новых объектов. «Это дело не одного года. И решение данного вопроса — один из приоритетов нашей совместной деятельности»,— сказал председатель Заксобрания Краснодарского края Юрий Бурлачко.

Георгий Ефименко

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram