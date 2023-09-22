В лесу Свердловской области нашли тело студента, пропавшего шесть лет назад

В Свердловской области в лесу нашли тело студента из Нижней Туры, который пропал шесть лет назад, сообщает Telegram-канала Ural Mash. По данным канала, пропавший студент Владислав Ушаков в июне 2017 года сказал маме, что поехал на учебу в Лесной. При этом пропуск в закрытый город он оставил дома.

Молодого человека искали волонтеры и полицейские, но найти его так и не удалось. Останки студента случайно нашел грибник недалеко от «Тропы здоровья». Мама опознала молодого человека по личным вещам. Рядом со скелетом был найден его телефон.

Как сообщил пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых, останки человека были найдены 21 сентября на южном берегу Нижне-Туринского водохранилища. «Личность умершего в настоящее время устанавливается. По предварительной информации, эта история не связана с проявлениями криминала»,— заявил полковник Горелых.

Как рассказали в следственном комитете Свердловской области, по факту смерти проводится проверка. «Следователем СКР проведен осмотр места происшествия, принимаются меры к опросу очевидцев, тело направлено на судебную медицинскую экспертизу для выяснения давности и точной причины смерти»,— сообщил старший помощник руководителя свердловского следственного комитета Александр Шульга. По его словам, при внешнем осмотре явных признаков криминальной смерти нет, а сведений о том, что смерть наступила в результате противоправных действий третьих лиц, не имеется.

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