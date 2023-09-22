Банкам хватает платежных игроков

ЦБ хочет допустить на рынок новых платежных игроков, в свою очередь, банки и маркетплейсы выступили против. Они считают, что это ухудшит качество обслуживания клиентов, снизит темп развития рынка электронной торговли, а также будет угрожать всей национальной платежной системе. Речь идет о законопроекте, который разрешает оказывать некоторые традиционно банковские услуги финтех-компаниям, брокерам, негосударственным пенсионным фондам, микрофинансовым организациям и ломбардам. Ассоциация банков России отправила в ЦБ и несколько министерств письмо с критикой этой идеи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Вместе с тем рынок в целом только выиграет от усиления конкуренции, считает независимый экономический эксперт Семен Новопрудский:

«Банковский сектор все последние годы сжимался с точки зрения количества игроков, а главное — концентрации активов в крупнейших кредитных организациях.

Все эти банки так или иначе практически государственные, причем часть из них находится под санкциями. В свою очередь, новых компаний, которые планируют вывести на рынок, какое-то время, по крайней мере, ограничения не будут касаться, что может быть некоторым преимуществом.

То есть для клиентов это может быть выгодным, если будет повышать конкуренцию и если новые игроки смогут обеспечить такой же или лучший уровень обслуживания, скорость, удобство и безопасность денежных операций.

В любом случае у людей будет выбор. Все будет зависеть от того, какой будет законодательная база, что именно новым игрокам разрешат делать на финансовом рынке.

Нет сомнений, что им могут доверить возможность проводить платежи, но вот самое важное — это, конечно, вопрос о кредитовании и его условиях».

Предполагается, что организации, которые получат статус небанковского поставщика платежных услуг будут поделены на два типа: с капиталом минимум 5 млн руб. и минимум 50 млн руб.

Участники первого типа смогут только инициировать денежные переводы по поручению клиентов, а второго — также смогут проводить платежи с открытием электронных кошельков.

Проблема в том, что регулироваться их работа будет существенно мягче, чем деятельность классических банков. Генеральный директор Консалтингово-аналитического союза Артем Генкин видит в этом определенные риски: «Есть опасность для потребителей столкнуться с безответственным поставщиком услуг.

И понятно желание кредитных организаций все-таки избежать возможности регуляторного арбитража, когда у кого-то будет значительно меньше обязательств и регулирования, и он сможет за счет этого дешевле, быстрее, без лишних формальностей оказывать те же услуги, что и банки.

У существующих игроков намного более жесткие обязательства перед клиентами на случай как финансовой неплатежеспособности, так и страхования от различных технологических сбоев.

Насколько готовы будут новые компании к более тяжелым, весомым и в финансовом, и в техническом плане обязательствам? Думаю, что, столкнувшись с этой необходимостью, часть из них все-таки откажется от стремления расширить свою линейку услуг и не захочет идти в банковский сектор».

Центробанк разработал законопроект о доступе новых игроков к рынку платежных услуг еще в начале прошлого года, но он пока не внесен в Госдуму.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Светлана Белова