Путин предложил переназначить Зорькина на должность главы Конституционного суда

Президент России Владимир Путин выдвинул на должность главы Конституционного суда (КС) страны две кандидатуры — действующего главу КС Валерия Зорькина и бывшего судью Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) Михаила Лобова. Об этом в Telegram-канале сообщил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

Кандидатуры рассмотрят 25 сентября.

Впервые Валерий Зорькин возглавил Конституционный суд в 1991 году. В 1993 году господин Зорькин уходил в отставку на десять лет, после чего неоднократно переизбирался в качестве председателя КС.

Михаил Лобов работал международным служащим в структуре Совета Европы и юристом по исполнению решений ЕСПЧ. 2 января 2022 года господин Лобов вступил в должность судьи ЕСПЧ от России. 17 марта того же года Европейский суд по правам человека приостановил его работу после исключения России из Совета Европы.

Согласно закону «О Конституционном Суде РФ», представлять орган судебной власти может только гражданин старше 40 лет с безупречной репутацией, юридическим образованием и стажем по профессии от 15 лет. Конституционный суд вправе отменить закон или другой правовой акт, если его признают неконституционным.

Петр Бузлаев