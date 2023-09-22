Жительницу Удмуртии обязали вернуть маткапитал за нарушение при расходовании

В Удмуртии жительницу села Сигаево обязали вернуть материнский капитал как неосновательное обогащение, а причиной стало нарушение при расходовании средств. Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, женщина приобрела земельный участок, где планировала построить дом для улучшения жилищных условий семьи. Однако она не оформила общую собственность, то есть не включила супруга и детей, а сам участок продала.

Суд признал действия женщины незаконными. С нее взыскали более 630 тыс. руб. в доход государства.