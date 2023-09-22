Дефицит бюджета Тюменской области в 2023 году составит 46 млрд рублей

Депутаты Тюменской областной думы одобрили изменения в бюджет региона на 2023 год. Доходы области должны вырасти на 19,5 млрд руб. и составить 235 млрд руб. Расходы региона увеличатся на 16 млрд руб. и превысят 281 млрд руб. Об этом сообщили в пресс-службе облдумы.

«Дефицит 46 млрд был спланирован еще в начале года. Важно, что он будет покрыт не привлечением кредитных ресурсов, а остатками на счетах», — пояснил председатель Тюменской облдумы Фуат Сайфитдинов.

По его словам, рост доходов регионального бюджета позволит увеличить трансферты органам местного самоуправления для дальнейшего развития территорий. «Увеличивая доходную и расходную часть, мы имеем дефицит, но важно, что даже в этом случае мы не будем делать внешние заимствования, обойдемся своими ресурсами»,— отметил господин Сайфитдинов.

Василий Алексеев

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