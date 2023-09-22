В Перми в «Горном хрустале» откроется концерт-бар «Уралмейстер»

В ТЦ «Горный хрусталь» на ул. Уральской, 86 откроется концерт-бар «Уралмейстер». Как пишет Business-class со ссылкой на группу заведения в соцсети «ВКонтакте», «Уралмейстер» займет два этажа в здании торгового комплекса. В баре предполагается проводить концерты, транслировать показ матчей. В заведении также будут проводить банкеты, презентации, конференции и прочее. Открытие «Уралмейстера» намечено на 29 сентября.

Концерт-баром на ул. Уральской будет управлять ООО «Уралмейстер», зарегистрированное в Перми в июле. По сведениям сервиса kartoteka.ru, гендиректором и единственным учредителем компании является Евгений Мингалеев, соучредитель краевой общественной организации «Мини-футбольный клуб А-тур» и бывший президент этого общества. Также господин Мингалеев указан гендиректором АНО «Поддержка и развитие спорта «Кама».

Здание «Горного хрусталя» в Мотовилихинском районе Перми являлось одним из крупнейших активов продуктовой сети «Виват», обанкротившейся несколько лет назад. Раньше в этом торгово-развлекательном комплексе работали ночные клубы, ресторан и караоке-бар, которые потом закрылись. Сейчас якорным арендатором здания является продуктовый магазин сети «Пятерочка». В 2021 году объект недвижимости приобрела «БТ Групп». В январе этого года актив был выставлен на продажу за 528,4 млн руб., затем его цена снижалась. Весной «Горный хрусталь» сняли с продажи.