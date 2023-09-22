Договор о помощи в развитии таманских муниципалитетов исполнен уже на 83%

Компания ОТЭКО, оператор морских терминалов в порту Тамань, подвела промежуточные итоги выполнения договора о сотрудничестве в социальном и экономическом развитии Темрюкского района в 2023 году. Документ действует между предприятием и администрациями Темрюкского района, Таманского и Новотаманского сельских поселений, он заключается ежегодно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Детский сад № 33 ст. Тамань_Кондиционеры и стульчики для музыкального зала Школа № 26 пос. Прогресс_Ноутбуки и оргтехника Школа № 16 пос. Таманский_Учебный инвентарь для класса географии Детский сад № 37 пос. Волна_Уличный игровой комплекс_2 Спортклуб Тамань_Футбольная форма и спортинвентарь Детский сад № 37 пос. Волна_Уличный игровой комплекс_3 Кубанский казачий государственный институт_1 Детская школа искусств ст. Тамань_Ремонт школы к началу учебного года Следующая фотография 1 / 8 Детский сад № 33 ст. Тамань_Кондиционеры и стульчики для музыкального зала Школа № 26 пос. Прогресс_Ноутбуки и оргтехника Школа № 16 пос. Таманский_Учебный инвентарь для класса географии Детский сад № 37 пос. Волна_Уличный игровой комплекс_2 Спортклуб Тамань_Футбольная форма и спортинвентарь Детский сад № 37 пос. Волна_Уличный игровой комплекс_3 Кубанский казачий государственный институт_1 Детская школа искусств ст. Тамань_Ремонт школы к началу учебного года

В августе и сентябре на средства ОТЭКО в музыкальном зале и группах таманского детского сада №33 установили новые сплит-системы, здесь же и в детсаду №35 станицы появилось больше сотни удобных стульчиков. Во дворе садика №37 в Волне вырос целый игровой комплекс. В 12 кабинетах Детской школы искусств ст. Тамань заменены полы и отремонтирована крыша здания. Станичный ДК «Юность» встречает музыкантов новыми инструментами, а зрителей — удобными раскладными стульями.

«Теперь в нашем саду появились сплит-системы в группах и музыкальном зале, так необходимые в летний жаркий период. А стульчики, которыми оборудовали детский сад,— это просто загляденье»,— делятся впечатлениями руководители таманского детского сада №33 в официальной группе учреждения в соцсетях.

Уроки в школах №16 и 26 Таманского и Прогресса теперь еще интереснее с новыми компьютерами и учебными оборудованиями. Футболисты ФК «Тамань» выходят на поле в удобной спортивной форме, а в зале для них новый спортинвентарь. Мероприятия на свежем воздухе для подопечных Темрюкского реабилитационного центра теперь проходят в комфортной беседке. А студентов-казаков техникума им. К. Г. Разумовского ОТЭКО обеспечила парадным комплектом формы для службы в почетном карауле на Посту №1.

«К настоящему моменту компания выполнила взятые на себя обязательства перед 27 из 34 организаций социальной инфраструктуры»,— отмечает директор по корпоративной социальной ответственности ОТЭКО Александр Бурмака. В то же время Четырехсторонний договор не единственное для нас направление развития потенциала Темрюкского района. Продолжается реализация проектов «Твой голос, Тамань!», программы поддержки талантливой молодежи и любительского спорта, волонтерского движения «Энергия добра».

Согласно Четырехстороннему договору, в 2023 году компания выделила на социальную поддержку 15 млн руб., что в 1,6 раза больше, чем годом раньше. Самая значительная часть финансирования предназначена образовательным учреждениям — школам и детским садам. Также среди приоритетов, зафиксированных в договоре,— поддержка медицины, развитие культуры и детского спорта.

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