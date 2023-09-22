В Темрюкском районе достроили спортзал площадью 813 «квадратов»

На территории школы №8 в поселке Сенном Темрюкского района завершили строительство спортивного зала. Объект уже получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Проект был профинансирован краевой госпрограммой «Развитие общественной инфраструктуры». На площади в 813 кв. м расположились зал для занятий физкультурой, детские раздевалки и медкабинет. Спортзал открыт для посещения секций по туризму и теннису в свободное от учебы время.

В Краснодарском крае продолжают строить 36 спортивных объектов. «По поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева мы строим социальные объекты — школы, детские сады, учреждения здравоохранения — там, где они особенно необходимы»,— отметил руководитель департамента строительства Краснодарского края Игорь Федосов.

Георгий Ефименко

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