Экс-руководитель администрации главы Башкирии стал депутатом Госдумы

Бывший руководитель администрации Радия Хабирова, а ныне председатель центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин стал депутатом Госдумы, сообщил в своем Telegram-канале секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В парламенте России господин Сидякин сменит бывшего депутата от Воронежской области Игоря Кастюкевича, который 10 сентября был избран в заксобрание Херсонской области, а затем делегирован в Совет Федерации.

«Александра знаю давно и хорошо. Его богатый управленческий опыт, компетенции и энергия не раз позволяли командам, в которых он работал, выходить из самых сложных ситуаций»,— отметил господин Турчак.

Александр Сидякин был руководителем администрации главы Башкирии с 2018 по 2021 годы. До этого он уже был депутатом Госдумы в 2011–2018 годах.

Олег Вахитов

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