ВТБ втрое увеличил объем выдачи ипотеки в Челябинской области

С 1 по 21 сентября ВТБ выдал клиентам в Челябинской области ипотечные кредиты на общую сумму более 2 млрд руб. Это втрое больше, чем за аналогичный период прошлого года. По сравнению с первыми тремя неделями августа показатель вырос в полтора раза, сообщают в банке.

Средний чек ипотечного кредита в ВТБ в регионе на начало осени составил 3,1 млн руб. В банке ожидают «охлаждение» рынка ипотеки в четвертом квартале этого года на фоне ужесточения требований к льготным программам и роста ключевой ставки.

«По оценке ВТБ, в октябре-декабре выдачи жилищных кредитов могут составить на рынке около 1,2 трлн руб., что будет примерно на четверть ниже, чем в конце прошлого года. Однако повышенный спрос заемщиков на протяжении большей части года обеспечит рынку рекордные продажи, которые в первые в истории превысят 6 трлн руб.»,— считают в банке.

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