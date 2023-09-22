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Автомобильная компания VERRA не будет использовать название «Сердце Пармы»

Компания VERRA прекратит использование названия «Сердце Пармы» в своих туристических проектах. «Мы уважаем творчество нашего знаменитого земляка и поддерживаем позицию его продюсера Юлии Зайцевой. Считаем, что авторские права, безусловно, требуют защиты и уважения. Случившаяся ситуация принесла нам ценный опыт, научила быть более внимательными к законной интеллектуальной собственности и грамотно защищать собственные бренды»,— заявила генеральный директор VERRA Анна Бояршинова.

Ранее продюсер автора «Сердца Пармы» Юлия Зайцева обвинила несколько пермских компаний в незаконном использовании названия романа, пообещав инициировать судебные разбирательства. Первыми от использования названия отказалась ювелирная компания «Сереброника», спустя несколько дней и АО «Амбер Пермалко» отозвало заявку на регистрацию товарного знака «Сердце Пармы».

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