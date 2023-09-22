Более 800 аварийных домов планируется расселить в Нижегородской области

В Нижегородской области в рамках новой программы ликвидации аварийного жилья за пять лет планируется расселить 806 многоквартирных домов, сообщает региональный минстрой. Старт программы намечен на 2024 года.
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По данным министерства, в программе будут принимать участие дома. признанные аварийными в 2017-2022 годах. Сейчас в Нижегородской области действует программа по расселению домов, признанных аварийными до 2017 года. Эта программа была рассчитана до 2025 года, но заканчивается с опережением плана в 2023 году. По этой программе переселено 12,46 тыс. человек.
По постановлению правительства РФ, на реализацию новых программ переселения граждан из аварийного жилья, признанного таковым после 1 января 2017 года, российским регионам из федерального бюджета будет предоставляться финансовая поддержка. Условием ее получения станет расселение не менее 10% аварийного жилья в рамках проектов комплексного развития территорий.
В Нижнем Новгороде подготовлены мастер-планы по девяти проектам комплексного развития территории жилой застройки, все они предполагают расселение аварийного жилья.