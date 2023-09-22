Более 800 аварийных домов планируется расселить в Нижегородской области

В Нижегородской области в рамках новой программы ликвидации аварийного жилья за пять лет планируется расселить 806 многоквартирных домов, сообщает региональный минстрой. Старт программы намечен на 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По данным министерства, в программе будут принимать участие дома. признанные аварийными в 2017-2022 годах. Сейчас в Нижегородской области действует программа по расселению домов, признанных аварийными до 2017 года. Эта программа была рассчитана до 2025 года, но заканчивается с опережением плана в 2023 году. По этой программе переселено 12,46 тыс. человек.

По постановлению правительства РФ, на реализацию новых программ переселения граждан из аварийного жилья, признанного таковым после 1 января 2017 года, российским регионам из федерального бюджета будет предоставляться финансовая поддержка. Условием ее получения станет расселение не менее 10% аварийного жилья в рамках проектов комплексного развития территорий.

В Нижнем Новгороде подготовлены мастер-планы по девяти проектам комплексного развития территории жилой застройки, все они предполагают расселение аварийного жилья.

Андрей Репин