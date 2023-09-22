Состав правления СПП Челябинской области обновился на треть

Избран новый состав правления Челябинской региональной общественной организации «Союз промышленников и предпринимателей» (СПП). Из 22 членов на очередной срок переизбраны 15 человек. Решение принято на отчетно-выборном общем собрании 22 сентября.

Новыми членами правления СПП Челябинской области стали директор ООО «Оптик-центр» Артем Власенко, советник президента Русской медной компании Сергей Морев, генеральный директор группы компаний «Авуар» Алексей Овакимян, гендиректор ООО «Уралтехпром холдинг» Иван Феклин, заместитель председателя комитета Законодательного собрания Челябинской области по молодежной политике, культуре и спорту Евгений Рева, вице-президент – региональный директор Уральского филиала Промсвязьбанка Алексей Юхачев и директор по развитию ООО «Нейронек» Антон Шариков.

Кроме того, на собрании был избран состав правления Челябинской областной ассоциации работодателей «СПП». Туда вошли представили 20 предприятий региона.

Члены правления, как и президент Союза промышленников и предпринимателей Виктор Рашников, были избраны сроком на пять лет.

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